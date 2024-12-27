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Общество

В Таразе открылся Центр детско-юношеского творчества

Открылся в Таразе, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 15:33 Фото: акимат Жамбылской области
Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев ознакомился с деятельностью Центра детско-юношеского творчества на 300 мест.

Объект расположен в массиве Кумшагал в Таразе. Двухэтажное здание, которое пустовало последние несколько лет, введено в эксплуатацию в 1975 году. В этом году здесь проведен капитальный ремонт. Строительные работы завершены за 6 месяцев.

Открылся в Таразе, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 15:33

Фото: акимат Жамбылской области

Центр оснащен по последнему слову техники. В его стенах действуют бесплатные кружки по домбре, изобразительному искусству, народным ремеслам, вокалу, танцам, робототехнике, шахматам, тхэквандо, театральному искусству.

Открылся в Таразе, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 15:33

Фото: акимат Жамбылской области

"Ранее здесь была школа. В 2016 году в массиве открыли новую школу, а это здание опустело. Акимат, рационально используя пустующее помещение, открыл современный центр. Теперь мы уверены, что наши дети будут проводить свободное время с пользой", — говорит жительница Тараза Хансулу Исабаева.
Открылся в Таразе, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 15:33

Фото: акимат Жамбылской области

Ербол Карашукеев во время визита дал ряд поручений по увеличению охвата детей дополнительным образованием.

Отметим, в Жамбылской области функционируют 78 учреждений дополнительного образования.

Открылся в Таразе, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 15:33

Фото: акимат Жамбылской области

Айсулу Омарова
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