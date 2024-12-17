В Экибастузе открыли новый центр детского творчества "Самғау"

В Экибастузе состоялось открытие Центра детского творчества "Самғау", построенного по поручению президента страны Касым-Жомарта Токаева, данному при посещении города горняков в августе 2023 года.

Осуществить проект удалось благодаря спонсорской помощи двух крупнейших промышленных компаний Павлодарской области: группы ERG и KazMineralsBozshakol. Общая стоимость проекта составила 5,3 млрд тенге.

Работа нового объекта позволит увеличить охват дополнительным образованием детей города Экибастуза до 70%, или более 16 тыс. школьников.

Фото: Валерия Бугаева

Обучаться новым умениям и навыкам по 12 направлениям, интересно проводить время, развиваться и совершенствоваться в современном центре общей площадью 7200 кв. м смогут более 9 тыс. детей, в том числе с особыми потребностями. Центр полностью адаптирован для детей с инклюзией: оснащен лифтом и подъемными механизмами, тифло- и сурдооборудованием.

"Я очень рад присутствовать сегодня на открытии нового инновационного центра детского творчества "Самғау", построенного по прямому поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева. Уверен, центр "Самғау" будет точкой притяжения для детей и молодежи города горняков. Пусть он станет для вас вторым домом, где вы сможете найти новых друзей, учиться и развиваться, а также полезно проводить досуг", – сказал глава региона.

Фото: Валерия Бугаева

Также Асаин Байханов выразил благодарность всем, кто принимал участие в реализации проекта, столь необходимого для гармоничного развития подрастающего поколения.

На первом этаже здания расположены танцевальный и театральный репетиционный залы, комнаты для индивидуальных вокальных и музыкальных занятий, большой зрительный зал на 275 мест. Из творческих направлений работы центра дети смогут выбрать занятия по хореографии (народные, современные и классические танцы), театральному искусству, вокальному и хоровому пению или инструментальному мастерству (домбра, кобыз, гитара, мандолина, дауылпаз, асатаяк, шертпе).

Фото: Валерия Бугаева

На втором этаже размещены научно-биологическая лаборатория центра зеленых технологий (гидро- и экопоника) и студии ландшафтной архитектуры и флористического дизайна, а также дебатный центр, медиацентр (студия звукозаписи, телестудия, академия фотографии, студия юного блогера, коворкинг-центр) и fashion-студия (художник по гриму и костюмам, дизайн интерьера).

Весь третий этаж отдан под IT-технологии, включая клубы по робототехнике и компьютерному моделированию, космической радиосвязи и радиотехники, СТЭМ и ЛЕГО лаборатории, клуб БПЛА (беспилотный летающий аппарат), а также художественно-прикладному блоку, где дети будут иметь возможность обучаться кройке и шитью, моделированию, керамике, изобразительному искусству и кулинарному делу.

Кроме этого, в центре будут работать кабинет психолого-педагогической поддержки для родителей и детей, зоны для настольного тенниса, лечебной физкультуры и тренажерный зал.

Открытию центра и разнообразному выбору бесплатных занятий рады и дети, и родители.

"Мы с нетерпением ждали открытия такого центра в нашем городе, где наши дети могли бы заниматься и учиться новому. Очень благодарны нашему президенту за то, что он услышал нас и поручил сделать это для города, для детей и их будущего. Спасибо всем, кто был причастен к этому, были реализованы все наши пожелания. Планировали записаться на творческий кружок, но тут столько всего интересного, теперь хочется попробовать многие направления". Жительница Экибастуза Аяна Самагулова

Строительство объекта было начато в октябре 2023 года и завершено в 2024 году. Для работы в центре привлечены более 50 педагогов дополнительного образования.

Фото: Валерия Бугаева

На сегодня в регионе создаются все условия для гармоничного развития подрастающего поколения. Ранее для размещения центра творчества на 800 детей было реконструировано заброшенное административное здание в Иртышском районе. В сентябре был открыт Центр детского творчества и досуга "Алтын сақа" в городе Павлодаре.

Кроме того, в ближайшие три года планируется строительство Школы искусств в Успенском, Щербактинском и Павлодарском районах, которые обеспечат широкие возможности для развития интересов и талантов учащихся Павлодарского Прииртышья.