Пресс-релизы

Фонд Булата Утемуратова построил в Жезказгане новый Детско-юношеский центр творчества "Шабыт"

Детско-юношеский центр творчества &quot;Шабыт&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2026 13:12 Фото: пресс-служба Фонда Булата Утемуратова
1 июня 2026 года, в Международный день защиты детей, в Жезказгане состоялось официальное открытие нового Детско-юношеского центра творчества "Шабыт" – современного образовательного пространства для детей региона. Объект построен Фондом Булата Утемуратова.

Новый Детско-юношеский центр творчества построен в Западном районе города и станет одной из ключевых площадок дополнительного образования, развития и досуга для подрастающего поколения Жезказгана. Для города с богатой индустриальной историей открытие Детско-юношеского центра творчества имеет особое значение: подобные современные пространства для детского развития не строились более 70 лет.

Проект стоимостью 4 млрд тенге построен Фондом Булата Утемуратова и передан городу в качестве безвозмездного вклада в развитие городской инфраструктуры. В своем вступительном слове аким области Ұлытау Дастан Рыспеков, поблагодарив Фонд, отметил особую важность данного объекта для города.

"Устойчивое социально-экономическое развитие региона напрямую связано с инвестициями в подрастающее поколение. Новый Детско-юношеский центр творчества – это не просто современное здание, а пространство, где дети смогут учиться, развивать свои таланты, заниматься технологиями, творчеством и спортом в достойных условиях. Именно такие проекты формируют среду, в которой подрастающее поколение получает уверенность в собственном будущем. Как неоднократно подчеркивал глава государства Касым-Жомарт Токаев, развитие потенциала каждого ребенка является стратегическим приоритетом страны", – сказал аким области Ұлытау Дастан Рыспеков.
Общая площадь комплекса превышает 2 600 квадратных метров. В новом Центре размещены арт-студия, гончарная мастерская с комнатой обжига, центр раннего развития, залы единоборств и хореографии, STEM-блок с кабинетами физики, математики, естественных наук и робототехники, студия цифрового искусства и графического дизайна, фотостудия, музыкальные классы, кабинет шахмат и просторный актовый зал. Всего в Детско-юношеском центре 14 учебных кабинетов, отдельные зоны для персонала, медицинский кабинет и коворкинг-пространства. Объект рассчитан на одновременное пребывание до 250 детей. Занятия в кружках будут организованы бесплатно, в несколько смен, что позволит охватить до 600 детей в день.

Территория комплекса площадью 1,6 гектара включает спортивную и игровую площадки, а также благоустроенное общественное пространство. Здание спроектировано с учетом принципов инклюзивности и создания безбарьерной среды. Все помещения адаптированы для комфортного посещения детьми с различными потребностями, а сенсорная комната станет важной частью поддержки инклюзивного образования и развития.

"Поддержка образования и создание современной инфраструктуры для развития детей и молодежи являются одним из ключевых направлений деятельности Фонда. Мы рассматриваем подобные проекты как долгосрочный вклад в человеческий капитал и будущее страны. Уверен, новый Детско-юношеский центр творчества "Шабыт" в Жезказгане создаст новые возможности для качественного дополнительного образования, творческого и профессионального развития детей региона", – отметил председатель попечительского совета Фонда Булата Утемуратова Алмаз Шарман.
В церемонии открытия знакового для региона объекта приняли участие руководство области Ұлытау и города Жезказгана, представители Фонда Булата Утемуратова и Группы компаний "Верный Капитал", Министерства просвещения РК, депутаты, СМИ и общественность.

"При реализации проекта особое внимание уделялось качеству строительства, современным решениям и созданию комфортной среды для детей. Для нас социальная ответственность – это неотъемлемая часть бизнеса и вклад в долгосрочное развитие общества. Мы убеждены, что настоящий успех измеряется тем, какую пользу ты приносишь людям. Уверен, что объект станет местом новых знаний, творчества, дружбы и больших возможностей", – отметил генеральный директор группы компаний "Верный Капитал" Айдан Аканов.
Новый Детско-юношеский центр творчества "Шабыт" в Жезказгане стал очередным крупным социальным проектом Фонда Болата Утемуратова. За 12 лет работы Фонд реализовал в разных регионах страны ряд значимых инфраструктурных инициатив, среди которых строительство школ в Есике и Косшы, новый аэропорт в Кызылорде и комьюнити-центр в Косшы. Все эти проекты объединяет общая цель – внедрение устойчивых решений, приносящих долгосрочные результаты и способствующих повышению качества жизни населения Казахстана.


Фонд Булата Утемуратова основан в 2014 году известным казахстанским бизнесменом и меценатом Булатом Утемуратовым. Фонд демонстрирует одну из наиболее системных моделей филантропии в Казахстане, инвестировав свыше 100 млрд тенге в проекты в области образования, здравоохранения, культуры, экологии, инклюзии, оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, а также развития регионов страны через создание современной социальной инфраструктуры. Основной целью деятельности Фонда является внедрение устойчивых решений, приносящих долгосрочные результаты и способствующих повышению качества жизни населения Казахстана.

Партнерский материал

