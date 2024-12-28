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Общество

Более 800 литров крови сдали казахстанцы для пострадавших во время авиакатастрофы близ Актау

Городской центр крови, донор крови, донорская кровь, донорство крови, сдача крови, кровь, переливание крови, анализ, анализы, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 16:27 Фото: Zakon.kz
В Министерстве здравоохранения РК о работе врачей во время крушения самолета близ Актау, а также поблагодарили казахстанцев, которые не остались равнодушными к трагедии, сообщает Zakon.kz.

Медики отметили, что за два дня в центрах крови по всей стране более 1,5 тысячи человек сдали 800 литров крови:

"В Актау в донорские пункты пришли 490 горожан, в Астане сдали кровь для пострадавших более 600 человек. 125 – в Шымкенте, в Актобе – 109, Жетысу – 49, Караганде – 40, ВКО – 34", – рассказали в Минздраве.

В ведомстве поблагодарили всех граждан, кто помогал медработникам и принял участие в сдаче крови.

Ранее врачи сообщили, что удалось стабилизировать состояние всех шестерых пострадавших в результате авиакатастрофы, которые находятся в данный момент на лечении в Мангистауской областной многопрофильной больнице. Также стало известно, что троих из них готовят к транспортировке на родину – в Кыргызстан.

Андрей Дюсупов
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