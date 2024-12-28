Более 800 литров крови сдали казахстанцы для пострадавших во время авиакатастрофы близ Актау

В Министерстве здравоохранения РК о работе врачей во время крушения самолета близ Актау, а также поблагодарили казахстанцев, которые не остались равнодушными к трагедии, сообщает Zakon.kz.

Медики отметили, что за два дня в центрах крови по всей стране более 1,5 тысячи человек сдали 800 литров крови:

"В Актау в донорские пункты пришли 490 горожан, в Астане сдали кровь для пострадавших более 600 человек. 125 – в Шымкенте, в Актобе – 109, Жетысу – 49, Караганде – 40, ВКО – 34", – рассказали в Минздраве.

В ведомстве поблагодарили всех граждан, кто помогал медработникам и принял участие в сдаче крови.

Ранее врачи сообщили, что удалось стабилизировать состояние всех шестерых пострадавших в результате авиакатастрофы, которые находятся в данный момент на лечении в Мангистауской областной многопрофильной больнице. Также стало известно, что троих из них готовят к транспортировке на родину – в Кыргызстан.