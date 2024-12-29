Алиев поблагодарил Казахстан за спасение людей во время авиакатастрофы в Актау

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил Касым-Жомарта Токаева и казахстанцев за грамотные действия во время крушения самолета авиакомпании AZAL близ Актау, сообщает Zakon.kz.

Об этом глава республики заявил в интервью каналу AzTV в Международном аэропорту Гейдар Алиев, пишет sfera.az.

"В первую очередь я позвонил президенту Токаеву, чтобы выразить благодарность. Как только произошла авария, на место сразу прибыли казахстанские спасатели и начали вытаскивать людей из разбитого фюзеляжа. Они рисковали своей жизнью, не зная, будет ли еще взрыв или нет. Но, несмотря на это, проявили настоящий героизм", – сказал Алиев.

Отвечая на вопросы журналистов, он отметил и работу казахстанских медиков, а также отношение к трагедии граждан всей страны.

"Проявление солидарности наших казахстанских братьев и сестер оставило большой след в сердцах азербайджанского народа. Рядовые граждане пришли к нашему консульству в Актау и возложили цветы, выразили свои чувства и солидарность с нами. Вот что такое настоящая дружба и братство", – сказал президент Азербайджана.

Алиев добавил, что обсудил с президентом Казахстана вопросы по расследованию трагедии и встретил его понимание.

"В то же время я выразил соболезнования президенту Токаеву, поскольку в результате аварии погибли шесть граждан Казахстана. Он также выразил мне свои соболезнования. Несмотря на эту трагедию, наша дружба и братство с Казахстаном окрепли еще больше", – резюмировал Алиев.

Ранее глава Азербайджана сообщил, что окончательная версия станет известна после расшифровки черных ящиков, и подчеркнул, что самолет авиакомпании AZAL, выполнявший рейс из Баку в Грозный, получил повреждения извне, но не был сбит специально.

25 декабря 2024 года близ Актау упал самолет. На борту находились 67 пассажиров, из них пять членов экипажа. Число выживших при крушении самолета в Актау составило 29 человек.