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#Крушение самолета в Актау
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События

Опознаны тела семи погибших в авиакатастрофе в Актау

Крушение самолета в Актау, МЧС, погибшие, опознание тел, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 11:21 Фото: МЧС РК
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК 26 декабря поделились оперативной информацией о работах на месте крушения самолета в Актау, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, продолжаются работы по разбору конструкций самолета.

"В ликвидации последствий задействованы 306 человек, 101 единица техники, два воздушных судна и шесть кинологических расчетов. В работах участвуют сотрудники МЧС, МВД, МО НГ, а также работники негосударственной противопожарной службы, Центра медицины катастроф, бригады скорой медицинской помощи и местные исполнительные органы, также МЧС Азербайджана", – сообщили в МЧС.

Психологи Центра медицины катастроф продолжают оказывать помощь родственникам, прибывающим в Актау.

25 декабря в результате аварийно-спасательных работ спасли и госпитализировали в медицинские учреждения Актау 29 человек, в том числе троих несовершеннолетних.

"Обнаружено 38 тел погибших, которые доставлены в Центр судмедэкспертизы, среди них шесть граждан Казахстана и три члена экипажа. Опознаны тела семи человек. Также вчера в результате поисковой работы спасателями МЧС обнаружен черный ящик. Было организовано круглосуточное дежурство на месте происшествия", – отметили в ведомстве.

В настоящее время в Актау находится Правительственная комиссия по расследованию причин аварии.

Продолжают работу оперативные штабы и телефоны горячей линии в Командном центре города Астаны и в ДЧС Мангистауской области: 8-7172-55-96-21, 8-7172-55-96-83, 8-7292-31-90-91. Всего поступило 1 063 обращения на телефоны горячей линии, экстренной психологической помощи и информационного характера.

В МЧС напомнили хронологию ЧП. 25 декабря при получении в 11:00 информации об аварийной ситуации на воздушном судне авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавшем по маршруту Баку – Грозный, в район аэропорта Актау были незамедлительно направлены силы и средства МЧС Казахстана. В 11:30 поступила информация о крушении самолета в 3 км от аэропорта. В результате произошел разлом фюзеляжа самолета на две поперечные части (расстояние между обломками 300 м) с последующим возгоранием в районе кабины пилотов. В 11:35 прибывшие спасатели приступили к тушению пожара, и в 12:05 полностью ликвидировали. Общая площадь места крушения составила 4 200 кв. м.

На борту самолета находились 67 пассажиров, из них пять членов экипажа.

Число выживших при крушении самолета в Актау составило 29 человек. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана. К сожалению, никто из них не выжил. МЧС опубликовало список имен погибших.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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