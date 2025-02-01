Снежно и ветрено: какая погода ожидает казахстанцев 2 февраля

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 2 февраля 2025 года опубликовали синоптики, сообщает Zakon.kz.

В субботу с прохождением атмосферных фронтов на большей части страны ожидается ночью снег, а днем – осадки – дождь, снег.

"Лишь на юге республики под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. В целом по Казахстану ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра", – сообщили в РГП "Казгидромет".

В Астане ночью переменная облачность, снег, низовая метель, гололед. Днем переменная облачность, осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем -1+1°С.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем -1-3°С.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С и днем +5+7°С.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в первые дни февраля.