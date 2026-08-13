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События

Токаев дал поручения по развитию Западно-Казахстанской области

Токаев дал поручения по развитию Западно-Казахстанской области, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 19:03 Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Западно-Казахстанской области Наримана Турегалиева, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, президент заслушал отчет о социально-экономическом развитии региона. Как доложил Нариман Турегалиев, объем валового регионального продукта по состоянию на 1 января 2026 года достиг 5 трлн тенге, увеличившись за три года на 13,6%. По итогам прошлого года объем привлеченных инвестиций составил 874,5 млрд тенге, что на 16,6% больше по сравнению с предыдущим годом.

Касым-Жомарт Токаев был подробно проинформирован о ходе исполнения ранее данных поручений. В ближайшее время на месторождении Карачаганак начнется строительство газоперерабатывающего завода мощностью 5 млрд кубометров газа в год. Стоимость инвестиционного проекта составляет 1,7 трлн тенге. Кроме того, до конца текущего года планируется начать строительство нового моста через реку Урал.

Главе государства было доложено, что за последние три года в области построен 121 новый социальный объект общей стоимостью 138 млрд тенге. Проведен ремонт 1 542 километров автомобильных дорог. Продолжается реконструкция автомобильного пункта пропуска "Сырым" на казахстанско-российской границе. В следующем году начнется реализация аналогичного проекта на пункте "Таскала". Также введены в эксплуатацию четыре вновь построенных и реконструированных железнодорожных вокзала.

По итогам прошлого года объем валовой продукции сельского хозяйства достиг 320 млрд тенге. С начала реализации программы "Ауыл аманаты" профинансировано 1 414 проектов, создано около двух тысяч новых рабочих мест.

В рамках региональной программы "Из города – в село" переселились свыше тысячи человек. Все 218 семей обеспечены жильем и получили необходимые меры социальной поддержки.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу по дальнейшему развитию региона, ускорить модернизацию коммунальной инфраструктуры и принять дополнительные меры по повышению качества жизни населения.

Ранее сообщалось, что Токаев обсудил с главой ЦИК подготовку к выборам Курултая.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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