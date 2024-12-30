Полиция Алматы показала новогоднее настроение

Сотрудники Департамента полиции Алматы делятся своим новогодним настроением с казахстанцами, сообщает Zakon.kz.

Они решили не отставать от трендов и сняли новогодний ролик на базе телестудии департамента.

"В съемках приняли участие детишки из формирования "Жас сакшы", сотрудники СОБР, службы "102", следователи, криминалисты, патрульные, полицейские инструкторы, инспекторы ювенальной полиции, а также кинолог со служебно-розыскной собакой", – рассказали про видео в полиции.

Там отмечают, что все указанные службы – на передовой защиты безопасности граждан и правопорядка. Круглосуточно, в том числе и в новогоднюю ночь, обеспечат покой в городе.

"Кстати, праздничный реквизит полицейские смастерили собственными руками. С наступающим Новым годом!" – поздравили казахстанцев полицейские.

В ноябре полиция Алматы тоже сняла ролик, который не оставил равнодушными казахстанцев. Героями стали несколько семейных пар, которые образовались в стенах ДП.