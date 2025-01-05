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Общество

Блогер показал рабочее настроение казахстанцев после новогодних праздников

Блогер показал рабочее настроение казахстанцев после новогодних праздников, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 16:44 Фото: Instagram/lodochnikov_official_page
Сегодня, 5 января 2025 года, многие казахстанцы вышли на работу после длинных новогодних каникул. Накануне известный астанинский блогер Алексей Лодочников попытался угадать рабочее настроение соотечественников, сообщает Zakon.kz.

Этому он посвятил забавный ролик, которым поделился в Instagram 4 января.

"Начинается. А можно в отпуск?" – подписал публикацию Лодочников.

Судя по комментариям, которые оставили пользователи Казнета, Алексей попал в яблочко:

  • "Не хочу на работу".
  • "Леша, это я завтра".
  • "Мы с вами, завтра так же сделаю".
  • "Не говорите, вообще желания нет".
  • "Не говори, тем более в воскресенье".
  • "Завтра точно так же пойдем на работу".
  • "Я с 28-го отдыхаю и выхожу 8 числа. Не знаю, вспомню ли, как включать комп".
  • "Завтра, когда пойду на работу, вспомню этот ролик, и у меня сразу поднимется настроение. Спасибо тебе, Алеке".

Более подробно о том, как будут отдыхать казахстанцы в 2025 году, можете узнать по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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