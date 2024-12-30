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Общество

Алматинка продавала ученые степени: несколько человек лишились крупных сумм

Алматы, мошенница, продажа ученых степеней, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 14:08 Фото: ДП Алматы
Молодая женщина в Алматы обещала за крупное вознаграждение помочь с получением ученой степени, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП города, полицейские Бостандыкского района задержали 23-летнюю женщину, обманом присвоившую деньги доверчивых людей.

"Подозреваемая, рекомендуя себя специалистом по поступлению в докторантуру и магистратуру ряда вузов, разместила в социальной сети объявление о том, что может помочь приобрести ученую степень на более выгодных условиях. Установлено, что с одного "клиента" она получала вознаграждение от 500 тысяч до 1 миллиона тенге. На данном этапе досудебного расследования зарегистрировано семь фактов обмана с ее участием. Подозреваемая взята под стражу", – рассказал начальник Управления полиции Бостандыкского района Дидар Аханов.

Пострадавших от преступных действий подозреваемой полицейские призывают обратиться в УП Бостандыкского района или позвонить по телефонам: 8-747-909-65-45; 8-775- 766-77-00 и 8-701- 233- 47-90.

Отметим, что казахстанцев предупреждают о другом виде мошенничества: в Instagram предлагают трудоустройство в Англии и других странах Европы.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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