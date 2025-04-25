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Общество

К участникам ЕНТ обратились с важной информацией

ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 16:13 Фото: Zakon.kz
Национальный центр тестирования Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана 25 апреля 2025 года распространил важную информацию, которая касается участников Единого национального тестирования (ЕНТ), сообщает Zakon.kz.

Так, согласно сообщению, прием заявлений на основное ЕНТ завершится 25 апреля 2025 года в 23:59.

"После этого функция изменения пункта, даты и времени тестирования будет недоступна. А внесение изменений в выбор профильных предметов и языка тестирования возможно перед началом первой попытки ЕНТ", – говорится в обращении наццентра.

Также специалисты напомнили, что на двух попытках основного ЕНТ можно сдать только одну комбинацию профильных предметов.

В заключительной части обращения участникам ЕНТ пожелали удачи.

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, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 16:13
В Казахстане изменят сроки проведения ЕНТ в 2025 году

8 апреля 2025 года стало известно, что в Казахстане изменились правила проведения ЕНТ. Подробности можно прочитать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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