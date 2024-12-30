Спасатели помогли четырем детям, оказавшимся запертыми в квартирах

Сегодня вечером, 30 декабря, на пульт МЧС поступили два вызова о необходимости помощи детям, оказавшимся запертыми в квартирах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает Zakon.kz.

Первый инцидент произошел в Уральске на улице Гагарина. Малыш 2023 года рождения оказался заперт в квартире. Сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС вскрыли дверь с помощью специального инструмента и передали ребенка матери.

Второй случай произошел в поселке Жезкент Абайской области. Запертыми в квартире оказались трое детей – 2013, 2016 и 2024 года рождения. Спасатели произвели демонтаж замка и освободили малышей.

В обоих случаях дети не пострадали.

Ранее сообщалось о другом инциденте. 28 декабря в одной из городских многоэтажек города Кокшетау по улице Окжетпес двухлетний малыш закрыл дверь на щеколду, когда мама вышла на улицу, и не смог открыть ее обратно.