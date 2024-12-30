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Общество

Спасатели помогли четырем детям, оказавшимся запертыми в квартирах

Насилие над детьми, дети, физическое насилие, ребенок , фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 00:16 Фото: freepik
Сегодня вечером, 30 декабря, на пульт МЧС поступили два вызова о необходимости помощи детям, оказавшимся запертыми в квартирах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает Zakon.kz.

Первый инцидент произошел в Уральске на улице Гагарина. Малыш 2023 года рождения оказался заперт в квартире. Сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС вскрыли дверь с помощью специального инструмента и передали ребенка матери.

Второй случай произошел в поселке Жезкент Абайской области. Запертыми в квартире оказались трое детей – 2013, 2016 и 2024 года рождения. Спасатели произвели демонтаж замка и освободили малышей.

В обоих случаях дети не пострадали. 

Ранее сообщалось о другом инциденте. 28 декабря в одной из городских многоэтажек города Кокшетау по улице Окжетпес двухлетний малыш закрыл дверь на щеколду, когда мама вышла на улицу, и не смог открыть ее обратно. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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