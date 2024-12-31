Новогодний Алматы в объективе известного фотографа: посмотрите на это

Известный фотограф Дмитрий Доценко поделился у себя на странице в социальных сетях завораживающими и яркими снимками новогоднего Алматы, сообщает Zakon.kz.

В объектив мастера попали кадры красочного Арбата, ул. Панфилова, площади Абая, Астана, Республики, а также кадры святящегося Парка Первого Президента.

Доценко уточнил, что в 2024 году Алматы превратился в настоящую новогоднюю сказку.

"На каждом шагу ощущается праздничная атмосфера: яркие огни, сверкающие гирлянды, красивые елки и уютные фотозоны. Собрал для вас подборку фотографий с разных локаций". Дмитрий Доценко

В преддверии Нового года город Алматы оформлен, начиная с главной точки въезда – аэропорта – и до центральных площадей. На территории города появилось около 300 ярких конструкций в виде сказочных персонажей и праздничных атрибутов, в том числе 120 прошлогодних отремонтированных МАФов. Деревья вдоль магистралей украшены светодиодными лампами и гирляндами. В целом по городу улицы оформлены 1500 световыми элементами, из которых 350 – отреставрированные кронштейны, использовавшиеся в прошлом году.

Также в комментариях он подчеркнул, что в этом году в городе установили очень красивые пушистые елки, а не конусы, как раньше было.

Пользователи согласились, что город украшен весьма красиво, и признались в любви к Алматы.

Ранее Доценко попытался передать волшебную атмосферу города, опубликовав фотографии, сделанные во время снегопада.