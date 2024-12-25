Волшебную атмосферу Алматы показал известный фотограф

Снимками он поделился в Instagram.

Алматинцы отметили, что таким уютным город зимой бывает крайне редко:

– Неописуемая красота зимы и новогодний настрой хороший. Спасибо, Дмитрий, что подняли настроение своими фотографиями.

– Сказка-сказочная. Очень жаль, что у нас не часто такие снега идут.

– Отличные фото и предновогоднее настроение.