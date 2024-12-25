Волшебную атмосферу Алматы показал известный фотограф
Фото: Instagram/dots_foto
25 декабря известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко попытался передать волшебную атмосферу города, опубликовав фотографии, сделанные во время снегопада, сообщает Zakon.kz.
Снимками он поделился в Instagram.
"Алматы в предновогодний снегопад – это всегда волшебная атмосфера. Город украшен огнями, елки укутались снегом, и несмотря на непогоду все вокруг стало таким теплым и уютным. Самое время для прогулок и красивых кадров! Все снимки сделал в прошедший недавно снегопад", – подписал пост фотограф.
Алматинцы отметили, что таким уютным город зимой бывает крайне редко:
– Неописуемая красота зимы и новогодний настрой хороший. Спасибо, Дмитрий, что подняли настроение своими фотографиями.
– Сказка-сказочная. Очень жаль, что у нас не часто такие снега идут.
– Отличные фото и предновогоднее настроение.
Ранее Доценко опубликовал видео осенних алматинских гор.
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