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События

Волшебную атмосферу Алматы показал известный фотограф

сказочные фотографии Алматы обсуждает Казнет, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 18:45 Фото: Instagram/dots_foto
25 декабря известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко попытался передать волшебную атмосферу города, опубликовав фотографии, сделанные во время снегопада, сообщает Zakon.kz.

Снимками он поделился в Instagram.

"Алматы в предновогодний снегопад – это всегда волшебная атмосфера. Город украшен огнями, елки укутались снегом, и несмотря на непогоду все вокруг стало таким теплым и уютным. Самое время для прогулок и красивых кадров! Все снимки сделал в прошедший недавно снегопад", – подписал пост фотограф.

Алматинцы отметили, что таким уютным город зимой бывает крайне редко:

– Неописуемая красота зимы и новогодний настрой хороший. Спасибо, Дмитрий, что подняли настроение своими фотографиями.

– Сказка-сказочная. Очень жаль, что у нас не часто такие снега идут.

– Отличные фото и предновогоднее настроение.

Ранее Доценко опубликовал видео осенних алматинских гор.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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