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Общество

Игры белок в алматинском парке снял известный фотограф

белки, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 11:12 Фото: Instagram/dots_foto
Забавными кадрами с белками, которые проживают в алматинском парке, поделился известный фотограф Дмитрий Доценко на своей странице в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.
"Эта милая зимняя белочка с любопытством заглянула ко мне в объектив. А я снял ее забавные игры в снегу и перекус орешками из любимой шишки. Получилось вот такое очаровательное видео для вашего новогоднего настроения", – подписал видео фотограф.

По словам Дмитрия Доценко, белок в Алматы завезли из Сибири в 60-х годах. В советское время в мегаполисе хотели разводить соболя и белки должны были служить кормовой базой для этого животного. Но соболь не прижился, а белки остались.

Подписчики оценили забавные кадры и отметили, что видео получилось очень красивым.

Ранее известный фотограф поделился у себя на странице в социальных сетях завораживающими и яркими снимками новогоднего Алматы.

Андрей Дюсупов
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