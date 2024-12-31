В ДУМК разъяснили, что Новый год – не религиозный праздник
Фото: Zakon.kz/Ян Благов
В социальных сетях казахстанцы разделились во мнении касательно вопроса – можно ли мусульманам праздновать Новый год. На него сегодня, 31 декабря 2024 года, дали разъяснение в Духовном управлении мусульман Казахстана, сообщает Zakon.kz.
В ДУМК заявили, что Новый год – это не религиозный праздник.
"Однако если в вашем доме накрывают стол, и в еде нет запретных продуктов, таких как алкоголь и другие харамные вещи, то мы не можем сказать, что вам нужно встать и уйти с этого стола", – объяснили в пресс-службе Духовного управления мусульман Казахстана корреспонденту Zakon.kz.
19 ноября 2024 года стало известно, что в Казахстане отменили махр. Что это такое и почему его отменили можете узнать по ссылке.
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