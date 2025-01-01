Солдаты срочной службы по видеозвонку поздравили родных с Новым годом

В новогоднюю ночь солдаты срочной службы войсковой части 58012 устроили видеозвонок своим родным и близким, сообщает Zakon.kz.

Министерство обороны РК отмечает, что это стало трогательным моментом, когда военнослужащие, находясь вдали от дома, смогли поздравить своих близких с наступившим Новым годом.

"Такие моменты становятся важной частью праздничного настроения для солдат и их семей, позволяя преодолеть расстояние и почувствовать тепло родных в этот особенный момент", – добавили в ведомстве.

В свою очередь в видео родные военнослужащих обрадовались неожиданному сюрпризу. Они подчеркнули, что с нетерпением ждут их дома, чтобы 2026 год они встретили в кругу семьи.

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