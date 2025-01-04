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Общество

Специалисты изучают влияние часового пояса на работу госслужащих

Часы, часовой пояс, время, смена часового пояса, часовой пояс Казахстана, часовой пояс в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2025 05:35 Фото: Zakon.kz
Смена часового пояса позволит повысить эффективность управленческих процессов. Так считает политолог Жанерке Кайраткызы, сообщает Zakon.kz.

По информации "24KZ", в перспективе решение положительно скажется на работе государственного аппарата.

Ученые изучат влияние единого часового пояса на ментальное здоровье казахстанцев. Такое исследование проведет "Республиканский научно-практический центр психического здоровья".

Сейчас эксперты не видят каких-либо значительных изменений в настроениях людей в связи со сменой часового пояса.

"Наш Центр собирает у себя всю информацию, позволяющую оценить изменения, связанные с ментальным здоровьем людей. В Казахстане переход на единый часовой пояс произошел в прошлом году. Теперь нам предстоит всесторонне изучить те данные, которые к нам поступают. Например, нужно посмотреть на данные о первичной заболеваемости и общей заболеваемости. Базируясь на этой информации, мы сможем сделать выводы". Наби Есимов, зам. генерального директора по клинической и научной работе Республиканского НПЦ психического здоровья

Ранее, 27 декабря 2024 года, в ходе круглого стола ученые в очередной раз высказались по вопросу о переводе времени в Казахстане на единый часовой пояс.

Аксинья Титова
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