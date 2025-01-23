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События

Когда планируют изучить влияние единого часового пояса на здоровье жителей Казахстана

когда начнут изучать влияние единого часового пояса на здоровье казахстанцев, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 21:50 Фото: Zakon.kz
В Казахстане до сих пор так и не приступили к изучению того, как жизнь в едином часовом поясе влияет на здоровье населения. Об этом сегодня заявил вице-министр науки и высшего образования РК Дархан Ахмед-Заки, сообщает Zakon.kz.

По данным КТК, в ведомстве, которое курирует еще не начатое исследование, даже не знают, кто будет его проводить.

"Конкурсные процедуры идут. Где-то в течение месяца мы определим победителя, и дальше консорциум, наверное, будет его проводить. Конкурс объявлен в конце декабря. Мы ожидаем, что в первой половине февраля какие-то решения уже будут". Вице-министр науки и высшего образования РК Дархан Ахмед-Заки

Между тем закончить исследование депутаты потребовали к марту еще в 2024 году. Каким образом всего за месяц ученые сделают хотя бы промежуточные выводы, вице-министр объяснить не смог. Вместо этого Ахмед-Заки посоветовал журналистам самостоятельно найти ответ на этот вопрос, изучив техническое задание на проведение исследования.

Отмечается, что казахстанцы живут в едином часовом поясе уже почти год. За это время звучало немало критики в адрес такого решения правительства, в том числе со стороны Парламента. Для отмены постановления о переводе стрелок даже подавали в суд, но иск был отклонен.

Ранее, 27 декабря 2024 года, в ходе круглого стола ученые в очередной раз высказались по вопросу о переводе времени в Казахстане на единый часовой пояс.

Позже политолог Жанерке Кайраткызы заявил о том, что смена часового пояса позволит повысить эффективность управленческих процессов.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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