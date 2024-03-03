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"Сергек" ошибочно фиксировала нарушения из-за смены часового пояса

&quot;Сергеки&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2024 16:47 Фото: Zakon.kz
Жителю Усть-Каменогорска пришел штраф за превышение скорости без учета смены часового пояса, сообщает Zakon.kz.

Мужчина проехал по проспекту Абая, где стоит дорожный знак, ограничивающий скорость до 40 км/ч с 8:00 до 18:00. Однако водитель уверяет, что проезжал этот участок в 7:23 утра, пишет "Устинка".

Когда автолюбитель добрался на работу ему уже пришел штраф за превышение скорости на 20 км/ч в размере 18 тысяч тенге.

Водитель обращался к сотрудникам дорожной полиции и офис "Сергек". Однако нигде ему помочь не смогли, отмечает издание.

В полиции ответили, что это было связано с проведением технических работ после смены часового пояса и, что недостаток уже устранен.

"После проведения корректировок указанные административные правонарушения будут отменены в автоматическом режиме", - сообщили в департаменте полиции ВКО.

В первый день смены часового пояса, 1 марта у некоторых казахстанцев в электронных документах на сайте eGov.kz, а именно в удостоверениях личности, изменилась дата рождения.

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