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События

Сильный снегопад накроет Казахстан: какая погода ждет казахстанцев на Рождество

Самокаты, электросамокаты, электрические самокаты, аренда самокатов, зима, снег , фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 18:10 Фото: Zakon.kz
Синоптики рассказали, каких сюрпризов ждать от погоды жителям Казахстана в предстоящий вторник, 7 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики пройдут осадки в виде дождя и снега.

"Сильный снег ожидается ночью на северо-западе, днем на севере, в центре РК. Сильные осадки (дождь, снег) ожидаются днем в горных районах юга и юго-востока страны. На западе страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. По республике прогнозируется туман, гололед, усиление ветра с метелью", – говорится в сообщении.

Вместе с тем сильный снег ожидается ночью на юге Актюбинской, Костанайской областей, днем на западе, севере, юге Акмолинской области, на западе, в центре Карагандинской области.

Сильные осадки (дождь, снег) ожидаются в горных районах утром и днем в Туркестанской области, днем в Жамбылской области.

Ранее метеорологи РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды с 7 по 9 января 2025 года в трех крупнейших городах страны. Подробнее можно узнать здесь

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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