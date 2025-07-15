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Общество

Казахстанца обманули с бесплатной доставкой еды: как он наказал сервис

доставщик принес еду, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 10:23 Фото: pexels
Мужчина обратился в Департамент торговли и защиты прав потребителей по Мангистауской области с заявлением по факту нарушения его прав при оказании услуги доставки готовой еды, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Комитете по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции 15 июля 2025 года, потребителю, оформившему заказ на крупную сумму, отказали в бесплатной доставке, несмотря на то, что это условие ранее было заявлено как общее правило для заказов выше определенного порога.

"Причиной отказа исполнитель указал ограничение по территории доставки, пояснив, что бесплатная доставка действует только в пределах города. Однако данное ограничение не было доведено до сведения потребителя заранее – ни на официальном сайте, ни на других цифровых платформах. При этом адрес, указанный потребителем, фактически входит в зону обслуживания, но доставка в этом случае была предложена на платной основе", – сообщили в комитете.

Дополнительно было установлено, что представители организации отказались предоставить клиенту обязательные сведения о себе как о субъекте предпринимательства, включая БИН и регистрационные данные. Это нарушает право потребителя на доступ к необходимой информации и ограничивает возможность подачи обращения в уполномоченные органы.

"Такие действия являются нарушением ст. 10 Закона "О защите прав потребителей", которая предусматривает право потребителя на получение полной, достоверной и своевременной информации об исполнителе и об оказываемой услуге, и ст. 24 этого же закона, устанавливающей обязанность исполнителя соблюдать условия оказания услуг, доведенные до сведения потребителя", – пояснили в ведомстве.

В итоге субъект предпринимательства оштрафовали на основании ч. 1 ст. 190 Кодекса РК об административных правонарушениях за введение потребителя в заблуждение относительно условий и характера предоставляемой услуги.

По указанной статье штраф для субъектов малого предпринимательства составляет 20 МРП (78 640 тенге), для субъектов среднего предпринимательства – 30 МРП (117 960 тенге), для субъектов крупного предпринимательства – 50 МРП (196 600 тенге).

В Комитете по защите прав потребителей также рассказали казахстанцам, как могут нарушить их права при покупке подарочного сертификата.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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