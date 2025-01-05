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Происшествия

Жители Павлодарской области заплатят штраф за "похищение и избиение" их сына

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, заведенные дела, дело, полицейский, показание, показания, заявление, заявления, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 15:02 Фото: Zakon.kz
Подросток из Павлодарской области придумал свое "похищение и избиение" из-за того, что ему стало скучно, сообщает Zakon.kz.

Об этом 5 января 2025 года рассказали в областном департаменте полиции:

"На канал "102" позвонила девушка, взволнованным голосом сообщив, что несколько минут назад с ней связался 13-летний братишка, успев сказать, что "неизвестные его забрали на черном джипе и избивают". После его телефон был отключен. Со слов родных, подросток должен был пойти на тренировки. Незамедлительно в пос. Атамекен выехали сотрудники полиции, понимая, что подростку угрожает опасность".

Стражи порядка провели необходимые розыскные мероприятия – опрашивали родных, соседей и жителей поселка.

"Каково же было удивление полиции и родителей, когда через некоторое время несовершеннолетний, улыбаясь, зашел во двор, не понимая, что происходит дома. Выяснилось, что подростку стало скучно и, решив разыграть родителей и сестру, он придумал свое "похищение и избиение".Пресс-служба ДП Павлодарской области
Жители Павлодарской области заплатят штраф за "похищение и избиение" их сына, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 15:02

Фото: polisia.kz

По факту заведомо ложного вызова специальных служб родитель подростка привлечен к административной ответственности.

"Теперь родителям предстоит выплатить штраф в размере 30 месячных расчетных показателей (МРП)".Пресс-служба ДП Павлодарской области

В ведомстве отметили, что такие шутки и розыгрыши могут поставить под угрозу безопасность других людей и ресурсы служб экстренной помощи.

"Полиция и службы экстренной помощи должны быть доступны для реальных угроз, а ложные вызовы могут затруднить работу служб и помешать спасению людей в опасных ситуациях", – подчеркнули в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Отметим, что с января 2025 года в Казахстане 1 МРП составляет 3932 тенге (в 2024 году – 3692 тенге).

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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