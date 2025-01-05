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Общество

Казахстанцам разрешат выкупать арендное жилье

Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 02:10 Фото: pixabay
В Костанайской области около 6 тысяч семей проживают в арендных квартирах, которые они получили по госпрограмме, сообщает Zakon.kz.

По информации "24KZ", вопрос приватизации квартир поднимали на протяжении последних нескольких лет. В прошлом году депутаты, обсуждая возможности реформирования жилищной политики, поддержали изменения в законе.

Об этом на встрече с коллективом швейной фабрики в Костанае сообщила сенатор Бибигуль Аккожина. По ее словам, участникам программы "Арендное жилье без права выкупа" теперь разрешат выкупить квартиры.

Депутат рассказала и о других значимых законопроектах.

"На сегодняшний день рассматривается проект Бюджетного кодекса. Кроме того, Президент уже анонсировал: в работе находятся Строительный кодекс, Водный кодекс и Налоговый кодекс. Все эти законы, безусловно, предусматривают вопросы, для того чтобы максимально сократить сроки рассмотрения, будь то строительный объект, будь то принятие каких-то решений по государственным закупкам".Бибигуль Аккожина, депутат Сената Парламента РК

Ранее стало известно о том, что казахстанцев заставляют платить несуществующий "штраф".

Аксинья Титова
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