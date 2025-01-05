Казахстанцам разрешат выкупать арендное жилье

В Костанайской области около 6 тысяч семей проживают в арендных квартирах, которые они получили по госпрограмме, сообщает Zakon.kz.

По информации "24KZ", вопрос приватизации квартир поднимали на протяжении последних нескольких лет. В прошлом году депутаты, обсуждая возможности реформирования жилищной политики, поддержали изменения в законе.

Об этом на встрече с коллективом швейной фабрики в Костанае сообщила сенатор Бибигуль Аккожина. По ее словам, участникам программы "Арендное жилье без права выкупа" теперь разрешат выкупить квартиры.

Депутат рассказала и о других значимых законопроектах.

"На сегодняшний день рассматривается проект Бюджетного кодекса. Кроме того, Президент уже анонсировал: в работе находятся Строительный кодекс, Водный кодекс и Налоговый кодекс. Все эти законы, безусловно, предусматривают вопросы, для того чтобы максимально сократить сроки рассмотрения, будь то строительный объект, будь то принятие каких-то решений по государственным закупкам". Бибигуль Аккожина, депутат Сената Парламента РК

Ранее стало известно о том, что казахстанцев заставляют платить несуществующий "штраф".

