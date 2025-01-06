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Общество

Высокопоставленного чиновника посадили в Шымкенте за крупную аферу с бюджетными деньгами

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, Городской суд Астаны, суд, зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 09:05 Фото: Zakon.kz
В Шымкенте осудили главу аппарата акима Аль-Фарабийского района за растрату около 700 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации Агентства по финансовому мониторингу, руководитель осужденный, используя свое служебное положение, в сговоре с директором и учредителем ТОО совершил растрату бюджетных средств.

"Подозреваемые разработали сметную документацию с завышенной стоимостью материалов для благоустройства жилых дворов, включая мусорные баки, мини-беседки, кресла-качалки, игровые и тренажерные комплексы. В результате этих действий была совершена растрата вверенного имущества на сумму около 700 млн тенге", – сообщили в АФМ 6 января.

Кроме того, директор и учредитель ТОО совершили уклонение от уплаты налогов, путем внесения в декларации заведомо ложных данных. В результате принимаемых мер налоговая задолженность в сумме более 194 млн тенге полностью возмещена.

Приговором суда трое подсудимых признаны виновными и осуждены к 8 годам лишения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.

5 января 2025 года в АФМ рассказали о задержании топ-менеджеров строительной компании, подозреваемых в обмане дольщиков на крупную сумму. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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