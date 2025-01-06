Высокопоставленного чиновника посадили в Шымкенте за крупную аферу с бюджетными деньгами

В Шымкенте осудили главу аппарата акима Аль-Фарабийского района за растрату около 700 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации Агентства по финансовому мониторингу, руководитель осужденный, используя свое служебное положение, в сговоре с директором и учредителем ТОО совершил растрату бюджетных средств.

"Подозреваемые разработали сметную документацию с завышенной стоимостью материалов для благоустройства жилых дворов, включая мусорные баки, мини-беседки, кресла-качалки, игровые и тренажерные комплексы. В результате этих действий была совершена растрата вверенного имущества на сумму около 700 млн тенге", – сообщили в АФМ 6 января.

Кроме того, директор и учредитель ТОО совершили уклонение от уплаты налогов, путем внесения в декларации заведомо ложных данных. В результате принимаемых мер налоговая задолженность в сумме более 194 млн тенге полностью возмещена.

Приговором суда трое подсудимых признаны виновными и осуждены к 8 годам лишения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.

5 января 2025 года в АФМ рассказали о задержании топ-менеджеров строительной компании, подозреваемых в обмане дольщиков на крупную сумму.