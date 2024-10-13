Из-за пожара в подвале дома в Шымкенте эвакуировали десять человек
Фото: МЧС РК
Из-за пожара, который произошел в Аль-Фарабийском районе Шымкента, спасатели эвакуировали десять человек, в том числе пятерых детей, сообщает Zakon.kz.
Возгорание случилось в подвале одного из многоэтажных домов города. В ДЧС Шымкента рассказали, что сотрудники департамента вывели людей из задымленного здания по лестничному маршу.
"Пожар потушили оперативно. Пострадавших нет", – сообщили в ведомстве.
12 октября 2024 года солдаты Национальной гвардии эвакуировали персонал во время пожара в ресторане Ali Baba в центре правобережья Астаны.
Отмечается, что благодаря слаженной работе гвардейцев удалось избежать жертв и значительно сократить ущерб от пожара.
Ранее сообщалось, что пожар в ресторане в центре правобережья Астаны полностью потушили. Пожар вспыхнул в кухонном помещении.
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