Крупный пожар охватил строительный магазин в Шымкенте
Фото: пресс-служба МЧС РК
14 июля на пульт 112 поступило сообщение о возгорании крыши строительного магазина, расположенного по улице Айтеке би в Аль-Фарабийском районе города Шымкента, сообщает Zakon.kz.
На место происшествия по повышенному рангу вызова незамедлительно были направлены силы и средства МЧС. По прибытии первых подразделений установлено, что огнем охвачена крыша здания на площади 180 квадратных метров.
Спасатели не допустили распространения огня на соседние торговые объекты. Пожар был оперативно локализован и полностью ликвидирован.
Во время инцидента никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.
Ранее сообщалось, что огонь охватил административное здание в Алматы.
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