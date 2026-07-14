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Происшествия

Крупный пожар охватил строительный магазин в Шымкенте

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 21:32 Фото: пресс-служба МЧС РК
14 июля на пульт 112 поступило сообщение о возгорании крыши строительного магазина, расположенного по улице Айтеке би в Аль-Фарабийском районе города Шымкента, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия по повышенному рангу вызова незамедлительно были направлены силы и средства МЧС. По прибытии первых подразделений установлено, что огнем охвачена крыша здания на площади 180 квадратных метров.

Спасатели не допустили распространения огня на соседние торговые объекты. Пожар был оперативно локализован и полностью ликвидирован.

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 21:32

Фото: пресс-служба МЧС РК

Во время инцидента никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что огонь охватил административное здание в Алматы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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