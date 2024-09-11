Новые учебники в действии: апробация началась в 31 школе Казахстана
Фото: пресс-служба Минпросвещения РК
Со 2 сентября 2024 года в 31 пилотной школе Казахстана проводится апробация новых учебников на 2025-2026 учебный год под руководством Республиканского научно-практического центра экспертизы содержания образования Министерства просвещения РК, сообщает Zakon.kz.
Об этом сегодня, 11 сентября, рассказали в пресс-службе Минпросвещения:
"Апробация охватывает учебники для 4-го класса по следующим предметам: "Изобразительное искусство", "Трудовое обучение", "Русский язык" (для школ с казахским языком обучения), "Иностранные языки" (английский, немецкий, французский) и "Цифровая грамотность" (электронный учебник). Отметим, участниками апробации являются как педагоги, так и учащиеся, что позволит собрать полное представление о функциональности и эффективности учебников".
В ведомстве отметили, что цель апробации – выявление сильных и слабых сторон учебников по отдельным предметам для 4-го класса, разработанных на основе новой учебной программы, а также выбор оптимального учебного материала для школ.
1 сентября 2024 года в Минпросвещения рассказали, сколько школьников сядут за парты в Казахстане, а также какие уроки появятся в образовательной программе.
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