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Общество

В Казахстане резко похолодает до -25°С, ожидается снегопад

Снег, снегопад, зима, ветер, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 15:47 Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня – с 7 по 9 января 2025 года. Из него следует, что жителей страны ожидают резкие изменения погодных условий, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", со вторника, 7 января, погоду большей части республики будет формировать южно-каспийский циклон с большими запасами влаги, с которым прогнозируются:

  • на северо-западе, севере, востоке и в центре страны – снег, метель, временами – сильный снег;
  • на юго-западе, в южных и юго-восточных регионах республики – осадки (дождь, снег);
  • в горных районах Туркестанской области – сильные осадки (дождь, снег).

Согласно прогнозу, ночью 8 января с западным антициклоном ожидается вторжение холодных воздушных масс, которые резко понизят температуру воздуха:

  • ночью в северной половине республики – до -15-25°С мороза;
  • в южной – до -5-15°С мороза;
  • в горных районах Алматинской и Жетысуской областей – до -20-25°С мороза.
"Однако уже днем 9 января температура воздуха снова повысится: в северной половине республики – до 0-5°С мороза, в южной – до 0+5°С тепла".РГП "Казгидромет"

Также в гидрометцентре отметили, что по Казахстану прогнозируется усиление ветра, туман и гололед.

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Ранее синоптики предоставили консультативный прогноз погоды по Казахстану на январь 2025 года. По их данным, в первой декаде месяца в стране погоду будут формировать атлантические циклоны, что обусловит ее неустойчивый характер.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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