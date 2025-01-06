В Казахстане резко похолодает до -25°С, ожидается снегопад

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня – с 7 по 9 января 2025 года. Из него следует, что жителей страны ожидают резкие изменения погодных условий, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", со вторника, 7 января, погоду большей части республики будет формировать южно-каспийский циклон с большими запасами влаги, с которым прогнозируются:

на северо-западе, севере, востоке и в центре страны – снег, метель , временами – сильный снег ;

, временами – ; на юго-западе, в южных и юго-восточных регионах республики – осадки (дождь, снег) ;

; в горных районах Туркестанской области – сильные осадки (дождь, снег).

Согласно прогнозу, ночью 8 января с западным антициклоном ожидается вторжение холодных воздушных масс, которые резко понизят температуру воздуха:

ночью в северной половине республики – до -15-25°С мороза;

в южной – до -5-15°С мороза;

в горных районах Алматинской и Жетысуской областей – до -20-25°С мороза.

"Однако уже днем 9 января температура воздуха снова повысится: в северной половине республики – до 0-5°С мороза, в южной – до 0+5°С тепла". РГП "Казгидромет"

Также в гидрометцентре отметили, что по Казахстану прогнозируется усиление ветра, туман и гололед.

Материал по теме В Астане и 16 областях РК на понедельник объявили штормовое предупреждение

Ранее синоптики предоставили консультативный прогноз погоды по Казахстану на январь 2025 года. По их данным, в первой декаде месяца в стране погоду будут формировать атлантические циклоны, что обусловит ее неустойчивый характер.