#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
510.49
527.29
5.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
510.49
527.29
5.27
Общество

В Алматы резко похолодает до -10°С и снова ожидается снегопад

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, зима в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 15:05 Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды по Алматы на ближайшие три дня – с 12 по 14 февраля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", в южной столице ожидается резкое похолодание до -10°С, а также вновь прогнозируется снегопад:

  • 12 февраля – переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем +1+3°С;
  • 13-14 февраля – переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем 0+2°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 15:05
Морозы и снегопады не отступают: прогноз погоды в Казахстане на 11-13 февраля
, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 15:05

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 11-13 февраля 2025 года. Из него следовало, что на большей части страны ожидается неустойчивая погода.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
Стало известно, кого осудили после массового отравления школьников в Мангистау
Общество
15:29, Сегодня
Стало известно, кого осудили после массового отравления школьников в Мангистау
Сапаров ответил на обвинения в том, что министерство пытается уничтожить сельское хозяйство
Общество
15:13, Сегодня
Сапаров ответил на обвинения в том, что министерство пытается уничтожить сельское хозяйство
Слухи о штрафах в 118 тысяч за шум от детей активно гуляют по Казнету
Общество
13:04, Сегодня
Слухи о штрафах в 118 тысяч за шум от детей активно гуляют по Казнету
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: