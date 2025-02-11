В Алматы резко похолодает до -10°С и снова ожидается снегопад

Фото: Zakon.kz

Синоптики предоставили прогноз погоды по Алматы на ближайшие три дня – с 12 по 14 февраля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", в южной столице ожидается резкое похолодание до -10°С, а также вновь прогнозируется снегопад: 12 февраля – переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем +1+3°С;

– переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем +1+3°С; 13-14 февраля – переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем 0+2°С. Материал по теме Морозы и снегопады не отступают: прогноз погоды в Казахстане на 11-13 февраля Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 11-13 февраля 2025 года. Из него следовало, что на большей части страны ожидается неустойчивая погода.

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