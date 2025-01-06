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Общество

В Алматы водителей автобусов лишили сна и отдыха

Автобус, общественный транспорт, городской транспорт, пассажиры, улица , фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 18:03 Фото: Zakon.kz
Прокуратура Турксибского района Алматы выявила нарушения трудового законодательства, повлекшие ущемление конституционных прав 1656 водителей автобусов крупнейшего пассажирского перевозчика города, сообщает Zakon.kz.

По информации надзорного органа, нарушения выразились в превышении предельного количества сверхурочных работ, сокращении продолжительности междусменного отдыха и непредоставлении выходных дней водителям общественного транспорта.

"Такие действия перевозчика влияют на безопасность дорожного движения и ставят под угрозу жизнь и здоровье граждан. По результатам анализа перевозчик привлечен к административной ответственности, по акту надзора допущенные нарушения устранены, трудовые права работников восстановлены", – сообщили в прокуратуре.

Между тем в ноябре 2024 года выяснилось, что в Алматы незаконно массово штрафовали водителей общественного транспорта.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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