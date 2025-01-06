В Алматы водителей автобусов лишили сна и отдыха

Прокуратура Турксибского района Алматы выявила нарушения трудового законодательства, повлекшие ущемление конституционных прав 1656 водителей автобусов крупнейшего пассажирского перевозчика города, сообщает Zakon.kz.

По информации надзорного органа, нарушения выразились в превышении предельного количества сверхурочных работ, сокращении продолжительности междусменного отдыха и непредоставлении выходных дней водителям общественного транспорта.

"Такие действия перевозчика влияют на безопасность дорожного движения и ставят под угрозу жизнь и здоровье граждан. По результатам анализа перевозчик привлечен к административной ответственности, по акту надзора допущенные нарушения устранены, трудовые права работников восстановлены", – сообщили в прокуратуре.

Между тем в ноябре 2024 года выяснилось, что в Алматы незаконно массово штрафовали водителей общественного транспорта.