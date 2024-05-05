Фотограф опубликовал красивые кадры алматинских храмов к Пасхе

5 мая алматинский фотограф Дмитрий Доценко поделился красочными кадрами храмов на территории мегаполиса к Пасхе, сообщает Zakon.kz.

Фотографии Доценко опубликовал на своей стране в Instagram.

Фото: Instagram/dots_foto

Фото: Instagram/dots_foto

Фото: Instagram/dots_foto

Фото: Instagram/dots_foto

Фото: Instagram/dots_foto

"С праздником светлой Пасхи, друзья! Пусть в наших сердцах живет любовь, доброта и взаимопонимание. Представляю свежую фотоподборку храмов Алматы. Все снимки сделал этой весной. На фоне гор архитектура смотрится очень красиво", – говорится в подписи к фотографиям.

Также с Пасхой всех казахстанцев поздравил президент Касым-Жомарт Токаев.

4 мая в 23:30 во всех православных храмах Казахстана началась всенощная служба в честь Пасхи. В главном храме Алматы – Свято-Вознесенском кафедральном соборе – праздничную службу возглавил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. По традиции в храме прошло торжественное освящение куличей и крашеных яиц, а также крестный ход.

Также сообщалось, что в ночь перед Пасхой прямо из Иерусалима священнослужители Православной Церкви Казахстана доставили лампаду с Благодатным огнем.