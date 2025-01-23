Внимание водителям: ограничение движения на ряде автодорог ввели сразу в трех областях Казахстана

Национальный оператор по управлению автодорогами международного и республиканского значения АО "НК "КазАвтоЖол" предоставил информацию о введении ограничения движения, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, 23 января 2025 года в 18:30 в связи ухудшением погодных условий на следующих автодорогах республиканского значения вводится ограничение движения для автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, и общественного транспорта:

Акмолинская область:

автодорога "Астана– Караганда– Алматы", км 1291-1353 (ПВП Жибек Жолы -гр. Карагандинской области);

автодорога "Астана– Кабанбай батыр– Нура-Темиртау", км 35-51 (п. Кабанбай батыр– гр. Карагандинской области).

Карагандинская область:

автодорога "Астана– Караганда– Алматы", км 1505-1854 (с. Атамекен– г. Балхаш);

автодорога "Караганда– Аягоз– Тарбагатай– Богас" км 17-217 (г.Караганда-г.Каркаралы);

автодорога "Калкаман-Баянаул-Умуткер-Ботакара", км 231-324 (гр. Павлодарской области– п. Ботакара);

автодорога "Кызылорда– Жезказган– Караганды– Шидерты", км 970-1135 (г. Караганды– гр. Павлодарской области);

автодорога "Астана– Караганда– Алматы", км 1353-1426 (гр. Акмолинской области– ПВП Темиртау);

автодорога "Кызылорда– Жезказган– Караганды– Шидерты", км 788-906 (гр. области Улытау– п. Топар);

автодорога "Астана– Кабанбай батыр– Нура– Темиртау", км 51-266 (гр. Акмолинской области– г. Темиртау).

Улытауская область:

автодорога "Кызылорда– Жезказган– Караганды– Шидерты", км 433-788 (г. Жезказган– гр. Карагандинской области).

"Ориентировочное время открытия дороги – 24 января 2025 года в 08:00", – заключили в "КазАвтоЖоле".

О том, какие трассы были закрыты в Казахстане ранее из-за непогоды, можете узнать здесь.