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Общество

Внимание водителям: ограничение движения на ряде автодорог ввели сразу в трех областях Казахстана

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Национальный оператор по управлению автодорогами международного и республиканского значения АО "НК "КазАвтоЖол" предоставил информацию о введении ограничения движения, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, 23 января 2025 года в 18:30 в связи ухудшением погодных условий на следующих автодорогах республиканского значения вводится ограничение движения для автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, и общественного транспорта:

Акмолинская область:

  • автодорога "Астана– Караганда– Алматы", км 1291-1353 (ПВП Жибек Жолы -гр. Карагандинской области);
  • автодорога "Астана– Кабанбай батыр– Нура-Темиртау", км 35-51 (п. Кабанбай батыр– гр. Карагандинской области).

Карагандинская область:

  • автодорога "Астана– Караганда– Алматы", км 1505-1854 (с. Атамекен– г. Балхаш);
  • автодорога "Караганда– Аягоз– Тарбагатай– Богас" км 17-217 (г.Караганда-г.Каркаралы);
  • автодорога "Калкаман-Баянаул-Умуткер-Ботакара", км 231-324 (гр. Павлодарской области– п. Ботакара);
  • автодорога "Кызылорда– Жезказган– Караганды– Шидерты", км 970-1135 (г. Караганды– гр. Павлодарской области);
  • автодорога "Астана– Караганда– Алматы", км 1353-1426 (гр. Акмолинской области– ПВП Темиртау);
  • автодорога "Кызылорда– Жезказган– Караганды– Шидерты", км 788-906 (гр. области Улытау– п. Топар);
  • автодорога "Астана– Кабанбай батыр– Нура– Темиртау", км 51-266 (гр. Акмолинской области– г. Темиртау).

Улытауская область:

  • автодорога "Кызылорда– Жезказган– Караганды– Шидерты", км 433-788 (г. Жезказган– гр. Карагандинской области).
"Ориентировочное время открытия дороги – 24 января 2025 года в 08:00", – заключили в "КазАвтоЖоле".

О том, какие трассы были закрыты в Казахстане ранее из-за непогоды, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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