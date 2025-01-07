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Общество

4,5 миллиона человек получают соцвыплаты в Казахстане

Тенге, деньги, Казахстан, национальная валюта, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 02:20 Фото: Zakon.kz
Социальные выплаты в Казахстане получают 4,5 млн человек. С этого года размеры пенсий и пособий увеличены, сообщает Zakon.kz.

По информации "24KZ", суммы выплат по потере кормильца и утрате трудоспособности из государственного фонда социального страхования рассчитываются индивидуально и зависят от нескольких факторов.

Внимание уделяют среднемесячному доходу за последние два года, из которого производились отчисления, также коэффициентам утраты трудоспособности и количеству иждивенцев. Не менее важен стаж участия в системе обязательного соцстрахования и замещения дохода.

"У нас имеется 41 вид социальных выплат. Эти выплаты распространяются на 4,5 млн граждан, из которых 2400 – пенсионеры по возрасту. У нас повышение коснулось пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца, пособий на рождение детей, по уходу за детьми из республиканского бюджета, пособий, осуществляющим уход за лицами до 18 лет, осуществляющим уход за лицами с инвалидностью первой группы".Анель Шенеева, руководитель управления пенсионного и социального обеспечения Министерства труда и социальной защиты населения РК

Ранее стало известно, что 190 инвестиционных проектов запустят в Казахстане в 2025 году.

Аксинья Титова
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