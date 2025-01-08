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Общество

27 "криминальных авторитетов" задержали в Казахстане за два года

Полиция, полицейский, полицейские, полиция зимой, полицейский зимой, полицейские зимой, патрульная полиция, патруль, сотрудник полиции, сотрудники полиции, полиция зима, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 08:22 Фото: Zakon.kz
За последние два года Министерство внутренних дел выявило и зарегистрировало свыше 120 уголовных дел по фактам создания, руководства и участия в ОПГ, в том числе 13 транснациональных, сообщает Zakon.kz.

По различным статьям Уголовного кодекса к ответственности привлекли более 600 представителей криминалитета.

Таким образом задержано 27 членов ОПГ, находившихся в международном розыске. Пресечены факты пребывания на территории Казахстана шести "воров в законе" из стран ближнего зарубежья.

Также правоохранители ликвидировали противоправную деятельность 160 преступных групп, причастных к совершению вымогательств и других тяжких видов преступлений. Всего возбуждено более 1300 уголовных дел по фактам вымогательства и выявлено свыше 400 преступлений, связанных с торговлей людьми.

Ранее в МВД озвучили список стран, где находили казахстанских преступников.

Аксинья Титова
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