27 "криминальных авторитетов" задержали в Казахстане за два года

Фото: Zakon.kz

За последние два года Министерство внутренних дел выявило и зарегистрировало свыше 120 уголовных дел по фактам создания, руководства и участия в ОПГ, в том числе 13 транснациональных, сообщает Zakon.kz.

По различным статьям Уголовного кодекса к ответственности привлекли более 600 представителей криминалитета. Таким образом задержано 27 членов ОПГ, находившихся в международном розыске. Пресечены факты пребывания на территории Казахстана шести "воров в законе" из стран ближнего зарубежья. Также правоохранители ликвидировали противоправную деятельность 160 преступных групп, причастных к совершению вымогательств и других тяжких видов преступлений. Всего возбуждено более 1300 уголовных дел по фактам вымогательства и выявлено свыше 400 преступлений, связанных с торговлей людьми. Ранее в МВД озвучили список стран, где находили казахстанских преступников.

Поделиться новостью