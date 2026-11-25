Согласно релизу Министерства внутренних дел (МВД), по итогам 10 месяцев 2026 года возбуждено 50 уголовных дел по фактам создания и участия в организованных преступных группах, в том числе транснационального характера, сообщает Zakon.kz.

Одновременно, как уточнили в ведомстве, принимаются меры по недопущению легализации имущества, добытого преступным путем.

Особое внимание уделяется защите граждан от вымогательств.

"Полицией выявлено свыше 440 таких фактов, в том числе в отношении предпринимателей и в организациях образования. Всего к уголовной ответственности за совершение различных преступлений привлекаются более 240 представителей криминалитета", – рассказал представитель Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс сегодня, 25 ноября 2026 года.

Так, в результате своевременно принятых оперативных мер пресечена деятельность более 40 групп, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

Кроме того, в целях предупреждения преступлений сотрудниками подразделений по борьбе с организованной преступностью из незаконного оборота изъято порядка 380 единиц огнестрельного и травматического оружия, а также более 5 тысяч боеприпасов.

Отдельное внимание уделяется предупреждению преступлений, связанных с эксплуатацией человека. В рамках реализации закона "О противодействии торговле людьми" выявлено 135 уголовных правонарушений. Приняты меры по защите пострадавших, оказанию им необходимой социальной, правовой и психологической помощи.

"МВД продолжит системную работу, направленную прежде всего на предупреждение преступлений, своевременное устранение угроз безопасности граждан и обеспечение неотвратимости наказания. Обеспечение принципа "Закон и Порядок" во всех сферах жизни общества остается безусловным приоритетом деятельности полиции". Куандык Алпыс

Днем ранее, 24 ноября, в МВД рассказывали о громких задержаниях и опасных находках. Подробно об этом можно прочитать по этой ссылке.