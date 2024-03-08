Начальника колонии в Алматинской области задержали по подозрению в получении взятки
Фото: Zakon.kz
7 марта задержали начальника учреждения № 57 Департамента УИС по городу Алматы, Алматинской и Жетысуской областей, сообщает Zakon.kz.
Он подозревается в получении взятки. В настоящий момент подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
"Иные подробности не подлежат разглашению в интересах следствия", – сообщили в пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы.
По данным из открытых источников, учреждение № 57 находится в селе Заречное Алматинской области.
В начале года во всех отделениях полиции Казахстана установили видеокамеры.
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