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Начальника колонии в Алматинской области задержали по подозрению в получении взятки

колония, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2024 10:31 Фото: Zakon.kz
7 марта задержали начальника учреждения № 57 Департамента УИС по городу Алматы, Алматинской и Жетысуской областей, сообщает Zakon.kz.

Он подозревается в получении взятки. В настоящий момент подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

"Иные подробности не подлежат разглашению в интересах следствия", – сообщили в пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы.

По данным из открытых источников, учреждение № 57 находится в селе Заречное Алматинской области.

В начале года во всех отделениях полиции Казахстана установили видеокамеры.

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Жетысуская область КУИС Алматинская область Алматы
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