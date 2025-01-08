Премьер-министр поручил разработать льготную ипотеку для представителей рабочих профессий

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов анонсировал разработку льготной ипотеки для представителей рабочих профессий, сообщает Zakon.kz.

Он подчеркнул, что профессиональные рабочие кадры – это главная производительная сила экономики.

Они управляют высокотехнологичным оборудованием и автоматизированными системами. Это требует непрерывного процесса повышения квалификации, развития интеллектуальных и цифровых компетенций. В Казахстане нужны тысячи квалифицированных рабочих.

"Поручаю министерствам промышленности, энергетики и транспорта, сельского хозяйства, водных ресурсов совместно с предприятиями, акиматами и "Отбасы банком" разработать вопросы запуска льготных программ ипотечного и арендного жилья для рабочих кадров", – сказал Олжас Бектенов.

Он добавил, что каждый год в стране появляются новые специальности. В связи с этим всем акиматам необходимо сформировать региональные атласы профессий. Пока только девять регионов имеют такие документы.

"Надо выстроить модель взаимодействия между школами, колледжами, предприятиями, чтобы будущий специалист видел свои профессиональные перспективы. Для этого Министерству просвещения надо качественно провести трансформацию сферы технического и профессионального образования. Новые специалисты должны быть востребованы на рынке", – считает глава правительства.

По словам Бектенова, в два раза увеличено финансирование обучения в колледжах и внедряются новые образовательные программы с учетом международных требований. Также совместно с акиматом Астаны планируется создать Центр компетенций.

"Меры должны приниматься и со стороны бизнеса, работодателей и инвесторов. Такую работу должен более активно вести Фонд "Самрук-Казына". Нужно транслировать лучшие корпоративные практики социальной поддержки рабочих кадров, расширять и вводить для них новые стимулы", – считает он.

Еще одно важное направление – проведение широкомасштабной информационной кампании с разъяснением важности рабочих профессий для экономики страны. Эта задача возложена на Министерство культуры и информации совместно с отраслевыми министерствами, ассоциациями и профсоюзами.

"В целом заинтересованным госорганам, акиматам, национальным компаниям и предприятиям надо обеспечить качественную реализацию отраслевых и региональных планов по проведению Года рабочих профессий. Все мероприятия должны быть системными, результативными и иметь долгосрочные социальные-экономические эффекты", – резюмировал Олжас Бектенов.

Материал по теме Токаев подписал указ об объявлении Года рабочих профессий

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, рабочие профессии остаются основой казахстанского рынка труда. Более половины всех работающих казахстанцев (52%) имеют профессиональное или техническое образование. 2,3 млн человек заняты по более чем 2 тыс. рабочих профессий. Высокий спрос на таких специалистов связан с большим количеством вакансий, число которых в прошлом году составило более 270 тыс. Рабочие кадры наиболее востребованы в отраслях транспорта, торговли, промышленности и сельского хозяйства.

Ранее премьер-министр поручил жестко мониторить соблюдение безопасности труда на предприятиях.