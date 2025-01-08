Олжас Бектенов поручил жестко мониторить соблюдение безопасности труда на предприятиях
Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил министру труда и социальной защиты населения Светлане Жакуповой усилить контроль за соблюдением трудового законодательства, условий труда и безопасности работников, сообщает Zakon.kz.
Также он поручил внедрить Цифровую карту предприятий.
Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова на заседании правительства 8 января 2025 года отметила, что одним из наиболее важных проектов в сфере рабочих профессий является Цифровая карта предприятия. Она позволяет в режиме реального времени заранее определять риски и осуществлять профилактические меры.
"В модели используются данные по более чем 60 показателям, включая финансовые, социальные и трудовые. Сочетание Цифровой карты предприятия с Цифровой картой семьи открывает новые возможности. Работодатель в автоматическом режиме может определять риски, с учетом социального благополучия работников", – сказала министр.
Для бизнеса Цифровая карта предприятий – инструмент для реализации принципов социальной ответственности.
Ранее сообщалось, что в Казахстане разработали Карту цифровой трансформации в сфере образования.
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