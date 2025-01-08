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Политика

Олжас Бектенов поручил жестко мониторить соблюдение безопасности труда на предприятиях

Премьер-министр Олжас Бектенов (в центре) , фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 11:16 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил министру труда и социальной защиты населения Светлане Жакуповой усилить контроль за соблюдением трудового законодательства, условий труда и безопасности работников, сообщает Zakon.kz.

Также он поручил внедрить Цифровую карту предприятий.

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова на заседании правительства 8 января 2025 года отметила, что одним из наиболее важных проектов в сфере рабочих профессий является Цифровая карта предприятия. Она позволяет в режиме реального времени заранее определять риски и осуществлять профилактические меры.

"В модели используются данные по более чем 60 показателям, включая финансовые, социальные и трудовые. Сочетание Цифровой карты предприятия с Цифровой картой семьи открывает новые возможности. Работодатель в автоматическом режиме может определять риски, с учетом социального благополучия работников", – сказала министр.

Для бизнеса Цифровая карта предприятий – инструмент для реализации принципов социальной ответственности.

Ранее сообщалось, что в Казахстане разработали Карту цифровой трансформации в сфере образования.

Бауыржан Муканов
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