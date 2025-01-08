На подготовке специалистов в авиации, судоходстве и ж/д сосредоточатся в Казахстане

Фото: primeminister.kz

На заседании Правительства 8 января 2025 года в рамках реализации объявленного президентом Года рабочих профессий внимание уделили вопросам дефицита кадров в транспортной отрасли: в таких высокотехнологичных сферах, как авиация, железная дорога и судоходство, сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр поручил Министерству транспорта совместно с компаниями разработать конкретный план подготовки специалистов для данных отраслей. "Для успешного развития агропромышленного комплекса Министерству сельского хозяйства совместно с акимами регионов необходимо активно проработать вопросы обеспечения привлекательных условий для специалистов на селе и запустить новые программы в данном направлении", – отметил премьер Олжас Бектенов. Также Министерству энергетики совместно с компаниями предстоит провести большую работу по подготовке рабочих кадров в тесном взаимодействии с недропользователями, работодателями, профильными колледжами. "Кроме того, бизнесу необходимо активнее вовлекаться в процесс подготовки и переподготовки кадров. Доля работников, повышающих квалификацию за счет работодателя, в РК составляет только 6%. При этом в странах ОЭСР этот показатель достигает 48%", – заявил Бектенов. В этой связи премьер-министр призвал бизнес сосредоточить усилия на повышении квалификации рабочих кадров, их социальной поддержке и создании достойных условий труда. На этом же заседании премьер-министр поручил разработать льготную ипотеку для представителей рабочих профессий.

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