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Общество

Как изменятся соцвыплаты в Казахстане

Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 13:30 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова 8 января на брифинге в правительстве рассказала, что дополнительно выделяется 700 млрд тенге для поддержки населения в 2025 году, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, все виды социальных выплат повышаются на уровень инфляции на 6,5%, солидарные пенсии будут повышаться на 2% и 8,5%.

"Только на социальные выплаты, включая пенсии и пособия, в этом году дополнительно выделяются 700 млрд тенге для поддержки населения. Дополнительная социальная поддержка у нас, адресная социальная помощь местными исполнительными органами продолжается, жилищная помощь будет продолжаться. Будут пересматриваться подходы представления жилищной помощи", – озвучила Светлана Жакупова.

Она подчеркнула, что активные меры занятости, включая социальные рабочие места, общественные работы и молодежную практику, сохраняются, а размеры выплат по ним увеличиваются.

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Ранее Светлана Жакупова ответила на жалобы казахстанских мам в декрете, недовольных тем, что при поступлении средств на их счета из-за подработки государственные выплаты приостанавливаются.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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