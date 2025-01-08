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Общество

Планируют ли вводить карантин в Казахстане из-за метапневмовируса

Автобусная остановка, пассажиры, люди на остановке, зима , фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 18:37 Фото: Zakon.kz
В Казнете идет активная рассылка новостей о метапневмовирусе, тем самым вызывая беспокойство среди населения. Глава правления Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Айжан Есмагамбетова решила снизить градус напряженности и ответила на главные вопросы, сообщает Zakon.kz.

Есмагамбетова 8 января 2025 года уточнила, что эпидемиологическая ситуация в Казахстане остается стабильной.

"Мы находимся в разгаре эпидсезона. Как правило, в январе всегда отмечается подъем заболеваемости с последующим спадом к середине февраля. Сейчас никаких оснований для ввода карантинных или ограничительных мер не существует". Айжан Есмагамбетова

Также она подчеркнула, что врачи отслеживают эпидситуацию как по заболеваемости, так и по циркуляции вируса практически ежедневно.

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В начале 2025 года в Китае зафиксировали вспышку метапневмовирусной инфекции. Подобные новости вызвали опасения и бурные обсуждения. Но специалисты поспешили объяснить, что это не новая угроза, а сезонное явление, знакомое многим.

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Ранее Минздрав уже призывал казахстанцев соблюдать меры профилактики и ограничить контакты в местах скопления людей, особенно это касается наиболее уязвимых пациентов с хроническими заболеваниями.

Меры профилактики гриппа и ОРВИ:

  • ограничить посещение мест массового скопления людей, особенно закрытых помещений;
  • регулярно проветривать помещения;
  • использовать антисептики или дезинфицирующие салфетки для обработки рук;
  • ограничить контакт с больными людьми, обеспечить их изоляцию; при появлении симптомов гриппа и ОРВИ оставлять детей дома и не отправлять в организованные коллективы (дошкольные организации, школы);
  • при появлении признаков заболевания своевременно обращаться за медицинской помощью.

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Корреспондент Zakon.kz уже узнал у специалистов, может ли метапневмовирус стать "вторым ковидом". Подробнее об этом здесь.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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