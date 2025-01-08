Планируют ли вводить карантин в Казахстане из-за метапневмовируса
Есмагамбетова 8 января 2025 года уточнила, что эпидемиологическая ситуация в Казахстане остается стабильной.
"Мы находимся в разгаре эпидсезона. Как правило, в январе всегда отмечается подъем заболеваемости с последующим спадом к середине февраля. Сейчас никаких оснований для ввода карантинных или ограничительных мер не существует". Айжан Есмагамбетова
Также она подчеркнула, что врачи отслеживают эпидситуацию как по заболеваемости, так и по циркуляции вируса практически ежедневно.
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В начале 2025 года в Китае зафиксировали вспышку метапневмовирусной инфекции. Подобные новости вызвали опасения и бурные обсуждения. Но специалисты поспешили объяснить, что это не новая угроза, а сезонное явление, знакомое многим.
Ранее Минздрав уже призывал казахстанцев соблюдать меры профилактики и ограничить контакты в местах скопления людей, особенно это касается наиболее уязвимых пациентов с хроническими заболеваниями.
Меры профилактики гриппа и ОРВИ:
- ограничить посещение мест массового скопления людей, особенно закрытых помещений;
- регулярно проветривать помещения;
- использовать антисептики или дезинфицирующие салфетки для обработки рук;
- ограничить контакт с больными людьми, обеспечить их изоляцию; при появлении симптомов гриппа и ОРВИ оставлять детей дома и не отправлять в организованные коллективы (дошкольные организации, школы);
- при появлении признаков заболевания своевременно обращаться за медицинской помощью.
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