Планируют ли вводить карантин в Казахстане из-за метапневмовируса

В Казнете идет активная рассылка новостей о метапневмовирусе, тем самым вызывая беспокойство среди населения. Глава правления Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Айжан Есмагамбетова решила снизить градус напряженности и ответила на главные вопросы, сообщает Zakon.kz.

Есмагамбетова 8 января 2025 года уточнила, что эпидемиологическая ситуация в Казахстане остается стабильной.

"Мы находимся в разгаре эпидсезона. Как правило, в январе всегда отмечается подъем заболеваемости с последующим спадом к середине февраля. Сейчас никаких оснований для ввода карантинных или ограничительных мер не существует". Айжан Есмагамбетова

Также она подчеркнула, что врачи отслеживают эпидситуацию как по заболеваемости, так и по циркуляции вируса практически ежедневно.

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В начале 2025 года в Китае зафиксировали вспышку метапневмовирусной инфекции. Подобные новости вызвали опасения и бурные обсуждения. Но специалисты поспешили объяснить, что это не новая угроза, а сезонное явление, знакомое многим.

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Ранее Минздрав уже призывал казахстанцев соблюдать меры профилактики и ограничить контакты в местах скопления людей, особенно это касается наиболее уязвимых пациентов с хроническими заболеваниями.

Меры профилактики гриппа и ОРВИ:

ограничить посещение мест массового скопления людей, особенно закрытых помещений;

регулярно проветривать помещения;

использовать антисептики или дезинфицирующие салфетки для обработки рук;

ограничить контакт с больными людьми, обеспечить их изоляцию; при появлении симптомов гриппа и ОРВИ оставлять детей дома и не отправлять в организованные коллективы (дошкольные организации, школы);

при появлении признаков заболевания своевременно обращаться за медицинской помощью.

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Корреспондент Zakon.kz уже узнал у специалистов, может ли метапневмовирус стать "вторым ковидом". Подробнее об этом здесь.