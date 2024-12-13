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Общество

С запиской и пакетом вещей обнаружили ребенка на остановке в Рудном

С запиской и пакетом вещей обнаружили ребенка на остановке в Рудном, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 20:04 Фото: pixabay
В Рудном привлекли к ответственности женщину за то, что ее четырехлетнего ребенка обнаружили на автобусной остановке, сообщает Zakon.kz.

Издание Iagorod.kz пишет, что горожане в социальных сетях стали распространять информацию о найденном четырехлетнем мальчике. Ребенок сказал, что он из Степногорска, а зовут его Ынтымак. С собой у него был пакет вещей, а также записка предположительно с данными его матери. К тому же он был одет легко, не по погоде.

"Полиция сообщила, что мать ребенка нашли. Теперь она привлекается к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию, защите прав и интересов несовершеннолетнего", – отметило издание.

В настоящее время мальчик находится в безопасности, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В заброшенном здании села Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области нашли тело новорожденного ребенка.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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