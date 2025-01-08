Под белым покрывалом января: как выглядит заснеженный Алматы

На второй неделе января на алматинцев свалилось чуть запоздалое новогоднее настроение – вместе со снегом, удушившим в своих белых объятиях весь город. Пока коммунальные службы запутываются в пушистом одеяле, пытаясь убрать его хотя бы с дорог, Zakon.kz запечатлел хрупкую красоту.

Южная столица принарядилась в серебристую шубку, порадовав тем самым поэтичных натур, но расстроив прагматичных.

Особенно не свезло коммунальным службам, коих разбушевавшаяся зима щедро "одарила" аж 14 см осадков только за ночь 8 января. На тропу войны с той, что "снежки солила в березовой кадушке" – да, видно, перестаралась – вышли 1115 рабочих и 475 единиц техники.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

"По состоянию на 9 часов утра в городе выпало 14 см, на Каменском плато – 22 см, Шымбулаке – 20 см снега. Количество осадков составило 9 мм, или 26% от месячной нормы (35 мм). С начала выпадения снега производится посыпка противогололедных материалов силами 194 пескоразбрасывателей. По состоянию на 9 часов использовано 3600 тонн. С 04.30 часов организовано 25 колонн по сгребанию снега в сопровождении патрульных машин дорожной полиции. Начало повторного прометания, с учетом дозаправки техники ГСМ и противогололедными материалами, планируется в 12.00 после завершения снегопада. Начаты работы по параллельному вывозу снежного вала вдоль обочин дорог", – отчитывались в акимате.

Оно и правильно, ведь, если сдать стихии позиции, того и гляди, новый смысл обретет крылатая фраза из известного мультфильма: "Это не техника дошла, а я сама сюда дошла. На лыжах".

Вот взгляните, к примеру, на городской автобус, пытающийся лавировать меж сугробов. И пассажирку, спешащую к нему навстречу. Пока, к счастью, без лыж.

Фото: Zakon.kz

Но если на земле коварной "сменщице осени" еще можно дать отпор, то в воздухе... Оттого в пресс-службе Международного аэропорта Алматы сообщили, что в связи со сложными метеоусловиями часть рейсов на вылет была перенесена на более позднее время. Речь идет о направлениях в аэропорты Толмачево, COLOMBO, Актау, Астана, Семей, Шымкент.

И, согласитесь, можно понять тех, для кого зима – сварливая "снежная баба", вынуждающая покидать теплое жилище и махать лопатой. Но для кого-то она сияющая в своей ослепительности "снежная королева", что "сажала тонкий месяц в хрустальное ведро, деревьям шубы шила, торила санный путь".

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

И не так часто она захаживает к алматинцам в гости во всем своем пышном убранстве. Так почему бы не насладиться кратким мигом, пока великолепная шубка "на плечах" города, как обычно, не превратилась в тыкву?