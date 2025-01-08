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Общество

Смена циклонов и антициклонов: как изменится погода в Казахстане с 9 по 11 января

как изменится погода в Казахстане с 9 по 11 января, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 13:12 Фото: Zakon.kz
С 9 по 11 января 2025 года смена циклонов и антициклонов приведет к контрастной погоде по всему Казахстану. С таким заявлением выступили синоптики РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Если в эти дни на севере, востоке страны ожидается снег с низовой метелью, то на западе – осадки в виде дождя и снега, гололедные явления.

"На территорию Казахстана, сменяя друг друга, будут поступать воздушные массы атлантического и арктического происхождения".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

В связи с чем ожидаются перепады температуры воздуха:

  • северная половина страны: температура воздуха будет колебаться от -15 до -25°C, ночью до -10-18°C;
  • южная часть: температура варьируется от -10 до -15°C;
  • горные районы Алматинской и Жетысуской областей: температура будет колебаться от -20 до -25°C, ночью может опускаться до -5-13°C, в горных районах от -16 до -21°C.

Примечательно, что на западе республики резких колебаний в температурном фоне не ожидается.

Также, как заключили специалисты, по стране прогнозируют усиление ветра, туман.

Напомним, что ночью 8 января 2025 года Алматы засыпало снегом. По данным местного акимата, на уборку выехало 475 единиц спецтехники и 1115 дорожных рабочих.

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Кроме того, из-за непогоды часть рейсов на вылет была перенесена на более позднее время.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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