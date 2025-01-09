Сенат одобрил поправки для ускорения финансирования проектов ЕБРР

Депутаты Сената на пленарном заседании 9 января 2025 года ратифицировали поправки в Соглашения об учреждении Европейского банка реконструкции и развития, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Сергей Карплюк внес на рассмотрение Сената Закон РК "О ратификации поправок в пункт 1 статьи 12 Соглашения об учреждении Европейского банка реконструкции и развития с целью отмены уставного капитального ограничения на обычные операции".

"В п. 1 ст. 12 действующего соглашения об учреждении ЕБРР установлено ограничение на номинальную стоимость обычных обязательств, которые может принимать банк, относя их на свой уставный капитал. В настоящее время максимальный уровень операционных активов определен на уровне 92% от общей суммы собственного капитала. Сегодня решение по уровню достаточности капитала принимается советом управляющих", – заявил он.

По его словам, в совет управляющих входят 72 страны, и это затягивает процедуру согласования и принятия решений по вопросам финансирования. Это верхний уровень органа, после него идет совет директоров.

"Совет директоров состоит из 23 членов, представляющих страновые группы. Казахстан входит в группу, возглавляемую представителем Австрии. Таким образом, принятие рассматриваемых поправок позволят банку оперативно решать вопросы финансирования для экономически значимых проектов Казахстана. По данному закону проведены заседания рабочих групп, комитета и расширенное заседание комитета", – сказал Сергей Карплюк.

Ранее Сенат ратифицировал расширение региона операций ЕБРР в Африке.