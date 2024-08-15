Жильцы пострадавших от града домов в Астане надеются на помощь властей

Жители жилого массива Уркер в Астане до сих пор не могут оправиться от выпавшего неделю назад града. Градины размером с куриное яйцо продырявили крыши. Ситуацию усугубил ливневый дождь, сообщает Zakon.kz.

Люди рассказали КТК о том, что им приходится жить в домах, где пробиты окна, осыпается штукатурка и отсырели стены.

"У нас все крыши уже превратились в решето. У всех все потекло дома, весь потолок обвалился. Не только у меня, это у всех – где-то около 100 домов здесь в таком состоянии". Житель жилого массива Уркер Ерик Каримов

Отмечается, что некоторые собственники жилья уже начали ремонтировать кровлю. Но многие местные жители надеются на помощь властей. Сумма, которая требуется для восстановления, немалая.

"Это самый минимум – два миллиона тенге. Нам, получается, снова надо будет взять кредит. Вчера ходила в акимат, я там оставила заявление". Жительница жилого массива Уркер Джамиля Башарова

В акимате ответили, что государство помогает восстанавливать имущество в том случае, если была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера. Но прошедший неделю назад град под критерии не попадает. В остальных случаях собственникам имущества, к примеру автомобилей или жилых домов, придется оплачивать ремонт самостоятельно. Вопрос могла бы решить страховка. Вот только далеко не многие страхуют жилье.

Теперь собственники пострадавших домов с тревогой ожидают очередных осадков. А они уже надвигаются. В "Казгидромете" предупредили: в столицу снова придет гроза, а возможно, и град.

"В Астане 16 августа переменная облачность, утром и днем дождь, гроза, днем возможен град. 17 августа также переменная облачность, днем дождь и гроза. 18 августа переменная облачность, днем дождь, гроза". Пресс-секретарь РГП "Казгидромет" Алина Исмагулова

Пока же люди, которые не могут позволить себе сразу отремонтировать побитую кровлю, спасаются подручными средствами: заделывают дыры монтажной пеной или заклеивают их армированным скотчем. Но сколько дождей продержится такая починка, жители не знают.

Ранее сообщалось, что мощный град обрушился на Астану.