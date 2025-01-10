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Общество

Запрет на курение кальяна: полиция Алматы напомнила жителям и бизнесменам размеры штрафов

Запрет на курение кальяна: полиция Алматы напомнила жителям и бизнесменам про размеры штрафов, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 10:24 Фото: YouTube/AlmatyPolisiasy
В Алматы за ночь оштрафовали более 100 курильщиков кальяна. Об этом 10 января 2025 года рассказали в городском департаменте полиции, сообщает Zakon.kz.

Локальные рейды проведены в увеселительных заведениях. Цель – выявление нарушений употребления табачных изделий.

"Всего проверено 12 баров, клубов и кафе. За курение кальяна 102 человека привлечены к административной ответственности. Всего в заведениях было изъято 96 кальянных аппаратов".Пресс-служба ДП Алматы

В полиции напомнили, что постановление о введении запрета на курение кальяна в общественных местах вступило в силу 14 марта 2013 года. Но молодежь в обход закона не перестает дышать ароматным дымом в заведениях общественного питания, ночных клубах и барах.

"При выявлении нарушений к лицам, курившим кальян, применяется штраф в размере 15 МРП (58 980 тенге). При повторном нарушении – 20 МРП (78 640 тенге). А на владельцев заведений налагается штраф от 20 до 60 МРП (от 78 640 до 235 920 тенге)".Пресс-служба ДП Алматы

Также в полиции южной столицы показали, как прошел масштабный рейд по кальянным барам.

Отметим, что это не первый масштабный рейд полиции Алматы по кальянным барам. В ноябре 2024 года в ходе проверки было составлено 114 протоколов по ст. 441 КоАП РК – по факту нарушения запрета потребления табачных изделий.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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