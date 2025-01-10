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Общество

В Казахстане изменят систему выдачи бесплатных лекарств

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, таблетка, лечение, вирус, вирусы, инфекции, инфекция, цены на лекарство, стоимость лекарства, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 12:30 Фото: freepik
В Казахстане по рекомендации Агентства по противодействию коррупции вносится изменение в систему выдачи бесплатных лекарств, сообщает Zakon.kz.

По данным Антикора, в Абайской области в ходе внешнего анализа коррупционных рисков в сфере здравоохранения в 2024 году установлены факты несвоевременной поставки медпрепаратов единым дистрибьютором – ТОО "СК-Фармация".

"Такая практика приводила к дефициту бесплатных лекарств, пациенты вынужденно приобретали их за собственные средства. В целях сокрытия реального положения в медицинских учреждениях выписывали "липовые рецепты". По документам пациенты были полностью обеспечены лекарствами. По итогам анализа во всех поликлиниках Абайской области внедрена система выдачи бесплатных лекарств пациентам через QR-код в разделе "Социальный кошелек" приложения EGov Mobile", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства 10 января 2025 года.

На данный момент, как отметили в Антикоррупционной службе, это является альтернативным способом получения лекарств, который уже демонстрирует положительные результаты.

"Проект по выдаче бесплатных лекарств пациентам через QR-код запущен в пилотном режиме, и по итогам планируется масштабировать его по всей республике", – заявили в Антикоре.

Согласно информации, несмотря на рост числа пациентов в 2024 году на 14% (2023 год – 77,6 тыс., 2024 год – 88,8 тыс.), в Абайской области наблюдается снижение количества выписанных рецептов на 24,8 тыс. (2023 год – 707,6 тыс. рецептов, 2024 год – 682,4 тыс. рецептов).

"Внедрение современных цифровых решений значительно сокращает риски выписки фиктивных рецептов, хищения лекарств, экономит бюджетные средства", – считают в Агентстве РК по противодействию коррупции.

30 декабря 2024 года стало известно, что в Казахстане по-новому будут формировать цены на лекарства в рамках ГОБМП и ОСМС.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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