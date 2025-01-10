В Казахстане изменят систему выдачи бесплатных лекарств

В Казахстане по рекомендации Агентства по противодействию коррупции вносится изменение в систему выдачи бесплатных лекарств, сообщает Zakon.kz.

По данным Антикора, в Абайской области в ходе внешнего анализа коррупционных рисков в сфере здравоохранения в 2024 году установлены факты несвоевременной поставки медпрепаратов единым дистрибьютором – ТОО "СК-Фармация".

"Такая практика приводила к дефициту бесплатных лекарств, пациенты вынужденно приобретали их за собственные средства. В целях сокрытия реального положения в медицинских учреждениях выписывали "липовые рецепты". По документам пациенты были полностью обеспечены лекарствами. По итогам анализа во всех поликлиниках Абайской области внедрена система выдачи бесплатных лекарств пациентам через QR-код в разделе "Социальный кошелек" приложения EGov Mobile", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства 10 января 2025 года.

На данный момент, как отметили в Антикоррупционной службе, это является альтернативным способом получения лекарств, который уже демонстрирует положительные результаты.

"Проект по выдаче бесплатных лекарств пациентам через QR-код запущен в пилотном режиме, и по итогам планируется масштабировать его по всей республике", – заявили в Антикоре.

Согласно информации, несмотря на рост числа пациентов в 2024 году на 14% (2023 год – 77,6 тыс., 2024 год – 88,8 тыс.), в Абайской области наблюдается снижение количества выписанных рецептов на 24,8 тыс. (2023 год – 707,6 тыс. рецептов, 2024 год – 682,4 тыс. рецептов).

"Внедрение современных цифровых решений значительно сокращает риски выписки фиктивных рецептов, хищения лекарств, экономит бюджетные средства", – считают в Агентстве РК по противодействию коррупции.

30 декабря 2024 года стало известно, что в Казахстане по-новому будут формировать цены на лекарства в рамках ГОБМП и ОСМС.